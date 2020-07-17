aA
16 июля, в 10.22 ч., в Вильнюсе, на ул. Кулмо, автомобиль Mercedes Benz, которым управлял мужчина (1977 г.р.), пытаясь уехать с места происшествия (он вероятно работал нелегально, отказался назвать свое имя) намеренно зацепил автомобилем инспектора (1985 г.р.) Инспекции по труду.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Статистика шокирует: частные клиники увеличили оборот до 120%, а государственные работают лишь на 20% мощности (12)
Пациенты в Литве не могут попасть к врачам и после...
Минздрав: для прибывающих из третьих стран иностранцев с пятницы обязательна самоизоляция (3)
Для прибывающих в Литву из третьих стран иностранцев с...
Представитель врачей: возобновить предоставление услуг мешают решения Вериги (1)
Правительство Литвы пригрозило, что снизит...
Литва призывает Россию признать наконец свою ответственность за сбитый самолет (208)
Литва призывает Россию признать наконец...
Науседа ожидает более активной реакции ЕС на попытки России переписать историю (5)
Президент Литвы Гитанас Науседа намерен добиваться...