Аноним звонил из таксофона (на ул. Парко, 23).
Охранники магазина рассказали, что незадолго до этого звонка произошел конфликт с пьяными молодыми людьми.
Подозреваемые пока не задержаны, полиция взяла для просмотра записи видеокамер.
"После поступления анонимного звонка, из помещения немедленно эвакуировали работников и покупателей. Сейчас ведется работа с полицией и спецслужбами", - сказала представитель сети Maximа Эрнеста Дапкене.
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