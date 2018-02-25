Департамент полиции информирует о том, что поступило анонимное сообщение о бомбе в магазине Maxima в Вильнюсе, по адресу ул. С.Баторо, 43. Предполагают, что это глупая шутка пьяных подростков, однако был введен план "Щит", из магазина эвакуировали покупателей и работников.
© MAXIMA nuotr.

Аноним звонил из таксофона (на ул. Парко, 23).

Охранники магазина рассказали, что незадолго до этого звонка произошел конфликт с пьяными молодыми людьми.

Подозреваемые пока не задержаны, полиция взяла для просмотра записи видеокамер.

"После поступления анонимного звонка, из помещения немедленно эвакуировали работников и покупателей. Сейчас ведется работа с полицией и спецслужбами", - сказала представитель сети Maximа Эрнеста Дапкене.

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