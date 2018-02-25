Аноним звонил из таксофона (на ул. Парко, 23).

Охранники магазина рассказали, что незадолго до этого звонка произошел конфликт с пьяными молодыми людьми.

Подозреваемые пока не задержаны, полиция взяла для просмотра записи видеокамер.

"После поступления анонимного звонка, из помещения немедленно эвакуировали работников и покупателей. Сейчас ведется работа с полицией и спецслужбами", - сказала представитель сети Maximа Эрнеста Дапкене.