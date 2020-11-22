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21 ноября поздно вечером, около 23 ч., в Вильнюсе, на ул. Вярсмю, в квартиру полицейского (1983 г.р.) позвонили неизвестные, а когда хозяин открыл дверь, один из них применил слезоточивый газ, компания бросилась бежать.
Неизвестные напали на полицейского в его же доме
© DELFI / Ainis Gurevičius

Когда полицейский бросился вдогонку за агрессорами, один из убегавших ударил полицейского по голове, тогда полицейский достал легальное оружие (есть разрешение на хранение оружия для самообороны) - пистолет Heckler and Koch P30 и сделал три выстрела в воздух.

Задержаны трое подозреваемых (1991, 1999 и 1996 г.р.). Начато расследование.

Пострадавшему назначено амбулаторное лечение.

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