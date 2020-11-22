Неизвестные напали на полицейского в его же доме

Когда полицейский бросился вдогонку за агрессорами, один из убегавших ударил полицейского по голове, тогда полицейский достал легальное оружие (есть разрешение на хранение оружия для самообороны) - пистолет Heckler and Koch P30 и сделал три выстрела в воздух.
Задержаны трое подозреваемых (1991, 1999 и 1996 г.р.). Начато расследование.
Пострадавшему назначено амбулаторное лечение.
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