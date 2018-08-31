Проживающий за границей гражданин Литвы вернулся на родину и решил воспользоваться услугами местных жриц любви. Он нашел по объявлению девушку, однако оказался недоволен оказанными ею услугами. Выяснилось, что гражданин вызвал полицию, поскольку расценил это как "нарушение прав потребителя".
© DELFI / Karolina Pansevič

Во второй комиссариат полиции Вильнюса дважды обратился проживающий в Великобритании гражданин Литвы, который остался недоволен услугами, оказанными ему вильнюсской проституткой.

История началась с того, что 26 августа 33-летний мужчина нашел на сайте skelbiu.lt объявление и заказал интимную услугу. Однако клиент остался недоволен оказанными ему услугами.

Он расценил это как "нарушение прав потребителя" и вызвал полицию. Мужчина сказал, что он выполнил свой гражданский долг.

В результате полиция составила протоколы об административном правонарушении как в отношении девушки (за проституцию), так и ее клиента.

Клиент получил штраф в размере 90 евро (за покупку услуг проститутки).

Самое интересное, что клиент согласился с назначенным штрафом, но обратился в полицию повторно с просьбой уточнить уплаченную им проститутке сумму, указав, что он не согласен с указанной в протоколе суммой - он заплатил девушке не 20, а 80 евро.

Полиция информировала DELFI, что его заявку сейчас рассматривают.

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