Недалеко от Вильнюсского аэропорта обнаружена авиационная бомба

Полиция информировала, что в Вильнюсе, недалеко от аэропорта был введен план "Щит". Сообщалось о бомбе.
© DELFI / Kiril Čachovskij

7 июня, в 11.44 ч. в Вильнюсе на ул. Родунос кяляс (ул. Феликсо Вайткаус), на стройплощадке обнаружили предмет, напоминающий бомбу военных лет.

В 11.54 ч. был введен план "Щит".

Представитель Вильнюсской полиции Юлия Самороковская сказала BNS, что на Родунос кяляс, когда копали землю, нашли предмет, напоминающий авиационную бомбу.

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