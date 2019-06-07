Недалеко от Вильнюсского аэропорта обнаружена авиационная бомба

7 июня, в 11.44 ч. в Вильнюсе на ул. Родунос кяляс (ул. Феликсо Вайткаус), на стройплощадке обнаружили предмет, напоминающий бомбу военных лет.

В 11.54 ч. был введен план "Щит".

Представитель Вильнюсской полиции Юлия Самороковская сказала BNS, что на Родунос кяляс, когда копали землю, нашли предмет, напоминающий авиационную бомбу.