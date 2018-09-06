Недалеко от табора 15-летний подросток сбил пешехода и уехал с места ДТП

Водитель с места происшествия уехал.
Однако очевидцы сообщили полиции, что автомобилем управлял 15-летний житель табора.
В тот же вечер полиция обнаружила автомобиль Mazda 323F без регистрационных номеров в лесу в окрестностях места происшествия.
6 сентября утром родители подозреваемого связались с полицией по телефону и обещали приехать с сыном в комиссариат.
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