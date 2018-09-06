Недалеко от табора 15-летний подросток сбил пешехода и уехал с места ДТП

5 сентября, в 18.26 ч., в Вильнюсе, на ул. Метало, автомобиль Mazda 323F, которым управлял, как подозревают, несовершеннолетний подросток (2003 г.р.), выехал на встречную полосу и сбил пешехода (1984 г.р.), который шел по проезжей части. Пострадавший находится в больнице. Диагноз - перелом черепа, костей лица, правой ноги.
© DELFI / Ainis Gurevičius

Водитель с места происшествия уехал.

Однако очевидцы сообщили полиции, что автомобилем управлял 15-летний житель табора.

В тот же вечер полиция обнаружила автомобиль Mazda 323F без регистрационных номеров в лесу в окрестностях места происшествия.

6 сентября утром родители подозреваемого связались с полицией по телефону и обещали приехать с сыном в комиссариат.

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