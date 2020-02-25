Недалеко от Паланги в ДТП пострадали три человека

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Во вторник, в 07.30 ч. по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что на дороге Кретинга-Паланга произошло ДТП. Есть пострадавшие.
На место происшествия выехали пожарные-спасатели, врачи и полиция.
По предварительным данным, столкнулись автомобиль VW Golf и грузовик. В легковушке оказались зажаты три человека.
Дорога в Палангу со стороны Кретинги закрыта. Полиция просит водителей ехать через Пришманчай.
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