На место происшествия выехали пожарные-спасатели, врачи и полиция.

По предварительным данным, столкнулись автомобиль Citroen C3 и грузовик. В легковушке оказались зажаты три человека.

Дорога в Палангу со стороны Кретинги закрыта. Полиция просила водителей ехать через Пришманчай.

Департамент полиции сообщил, что в ДТП погибла 41-летняя женщина. ДТП произошло на магистральной дороге A-11, у деревни Квечай. В ДТП погибла водитель легкового автомобиля.

Пострадали двое пассажиров - женщина и несовершеннолетний ребенок.

По предварительным данным, причина ДТП - скользкое дорожное покрытие. По неофициальным данным, погибла работница Палангской мэрии.