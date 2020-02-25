На место происшествия выехали пожарные-спасатели, врачи и полиция.
По предварительным данным, столкнулись автомобиль Citroen C3 и грузовик. В легковушке оказались зажаты три человека.
Дорога в Палангу со стороны Кретинги закрыта. Полиция просила водителей ехать через Пришманчай.
Департамент полиции сообщил, что в ДТП погибла 41-летняя женщина. ДТП произошло на магистральной дороге A-11, у деревни Квечай. В ДТП погибла водитель легкового автомобиля.
Пострадали двое пассажиров - женщина и несовершеннолетний ребенок.
По предварительным данным, причина ДТП - скользкое дорожное покрытие. По неофициальным данным, погибла работница Палангской мэрии.
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