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Во вторник, в 07.30 ч. по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что на дороге Кретинга-Паланга произошло ДТП. Есть пострадавшие.
„Pajūrio naujienos“
„Pajūrio naujienos“

На место происшествия выехали пожарные-спасатели, врачи и полиция.

По предварительным данным, столкнулись автомобиль Citroen C3 и грузовик. В легковушке оказались зажаты три человека.

Дорога в Палангу со стороны Кретинги закрыта. Полиция просила водителей ехать через Пришманчай.

Департамент полиции сообщил, что в ДТП погибла 41-летняя женщина. ДТП произошло на магистральной дороге A-11, у деревни Квечай. В ДТП погибла водитель легкового автомобиля.

Пострадали двое пассажиров - женщина и несовершеннолетний ребенок.

По предварительным данным, причина ДТП - скользкое дорожное покрытие. По неофициальным данным, погибла работница Палангской мэрии.

ru.DELFI.lt
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