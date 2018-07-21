19 июля, в 21 ч., в комнате собственного дома во время словесного конфликта мужчина А.Р. (1960 г.р.) стал бить свою супругу (1954 г.р.), нанес ей физическую боль.
Выяснилось, что он ударил ее половиной арбуза по голове, а затем не менее 10 раз ударил ее палкой от метлы.
Ведется расследование.
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