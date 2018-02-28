19 февраля, в 18.00 ч. в Байсогале женщина 1971 г.р., как подозревают, била своего сына (2010 г.р.) ремнем и проводом. Ведется расследование.
27 февраля, в 15.26 ч. поступило сообщение о том, что 20-22 февраля в Алитусе, в квартире женщина (1972 г.р.) била малолетнего сына (2013 г.р.). Ведется расследование.
27 февраля, в 17.32 ч. в полицию обратилась женщина (1982 г.р.), которая заявила, что около 14 ч. того же дня в Эжяреляй (Каунасский район) в магазине, тетя (1974 г.р.) руками сильно сжала руки несовершеннолетней племянницы (2006 г.р.). Подозреваемую закрыли в КПЗ. Ведется расследование.
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