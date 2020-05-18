Нашли мужчину, который в центре Каунаса оставил памятники

17 мая поступило 5 сообщений о том, что у входа в здания в центре Каунаса были оставлены памятники в виде крестов.

18 мая было начато расследование в рамках 1 ч. 231 ст. УК ЛР (попытка помешать работе прокурора, адвоката, следователя или пристава).

В обед был задержан подозреваемый.

За нарушение мужчине грозят общественные работы, штраф, ограничение свободы или лишение свободы на срок до 2 лет.