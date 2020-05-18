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Каунасская полиция выявила и задержала каунасца (1980 г.р.), которого подозревают в том, что он в центре здания оставил памятники у зданий.
Нашли мужчину, который в центре Каунаса оставил памятники
© Kauno aps. VPK

17 мая поступило 5 сообщений о том, что у входа в здания в центре Каунаса были оставлены памятники в виде крестов.

18 мая было начато расследование в рамках 1 ч. 231 ст. УК ЛР (попытка помешать работе прокурора, адвоката, следователя или пристава).

В обед был задержан подозреваемый.

За нарушение мужчине грозят общественные работы, штраф, ограничение свободы или лишение свободы на срок до 2 лет.

Нашли мужчину, который в центре Каунаса оставил памятники
© Kauno aps. VPK

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