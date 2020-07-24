Нарушитель проехал в Вильнюсе мимо полиции на скорости 132 км/ч

Рейд был проведен 22-23 июля. Особое внимание уделялось нарушениям ПДД, связанным с использованием мобильного телефона за рулем и превышением скорости.

В общей сложности зафиксировали 376 нарушений ПДД. В течение нескольких часов за использование мобильного телефона составили 65 протоколов, в 311 случае была превышена допустимая скорость.

"Рекордсмен" мчался по ул. Укмергес со скоростью 132 км/ч, при допустимой 70 км/ч. Еще один нарушитель на проспекте Саванорю превысил скорость на 66 км/ч.

За пользование телефоном во время вождения грозит штраф в размере 60-90 евро и лишение прав на 1-3 месяца.