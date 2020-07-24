Нарушитель проехал в Вильнюсе мимо полиции на скорости 132 км/ч

Рейд был проведен 22-23 июля. Особое внимание уделялось нарушениям ПДД, связанным с использованием мобильного телефона за рулем и превышением скорости.
В общей сложности зафиксировали 376 нарушений ПДД. В течение нескольких часов за использование мобильного телефона составили 65 протоколов, в 311 случае была превышена допустимая скорость.
"Рекордсмен" мчался по ул. Укмергес со скоростью 132 км/ч, при допустимой 70 км/ч. Еще один нарушитель на проспекте Саванорю превысил скорость на 66 км/ч.
За пользование телефоном во время вождения грозит штраф в размере 60-90 евро и лишение прав на 1-3 месяца.
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