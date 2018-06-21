Наркотики в Тельшяй распространял несовершеннолетний подросток

20 июня, в 14.00 ч., в Тельшяй, на ул. Жемайтес, гражданин (1998 г.р.) купил у несовершеннолетнего (2002 г.р.) наркотики или психотропное вещество (точное количество не установлено).

Начато расследование по факту распространения наркотиков.