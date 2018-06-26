22 июня следователи Вильнюсского третьего комиссариата полиции посетили столичный ночной клуб и обнаружили не только множество наркотиков, но и провинившихся молодых людей.
Первыми внимание полиции привлекли водитель и пассажиры VW Golf, стоявшего около клуба. У двух юношей и девушки был повод для беспокойства.
У молодых людей обнаружили много наркотиков - таблеток (около 159 шт.), которые молодежь называет "колесами". Таблетки обнаружили в нижнем белье подозрительных молодых людей и в самой машине. Задержанных доставили в комиссариат.
Обыск совпал с последним вечером в столичном клубе Pelėda. В клубе было множество посетителей, а в числе веселившихся были группки, привлекшие особое внимание. Полиция задержала 5 молодых людей.
Затем в поле зрения полицейских попала пара, которая в разгар операции пришла в клуб с большим количеством наркотиков. Девушка прятала их в бюстгальтере и сама отдала полицейским. Юноша отрицал, что у него есть наркотики, но во время обыска психотропные вещества обнаружили у него в ботинках. Поняв, что попались, молодые люди стали плакать.
Полиция информировала, что после обысков начаты 3 расследования по факту незаконного хранения наркотиков и психотропных веществ без цели их распространения (1 ч. 259 ст. УК ЛР).
Еще 2 расследования начаты по факту незаконного хранения большого количества наркотиков и психотропных веществ с целью их распространения (1 ч. 260 ст. УК ЛР).
Всего задержали 10 молодых людей в возрасте 19-25 лет. Все они были закрыты в КПЗ.
Полицейские нашли в клубе не только распространителей, но и их клиентов, которые уже находились под воздействием наркотиков. Один из них показал целое шоу - он извивался, лежа на асфальте, как рыба, затем бросался на автомобили и людей, изображая летучую мышь.
Полиция провела обыски и в домах задержанных. В общей сложности полиция обнаружила и изъяла 214 таблеток разного цвета, 70 пакетиков с желтым кристаллическим веществом, 25 пакетиков с порошком разного цвета, 2 пакетика с растительным веществом и горшок с растением, обладающим специфическим запахом, а также 2205 евро, весы - 3 шт, 2 меленка-измельчитель, 3 бонга, 4 мобильных телефона, планшетный и стационарный компьютер.
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