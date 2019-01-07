5 января, в 13 ч., Шяуляйская полиция получила сообщение о том, что в зале ожидания Шяуляйского автобусного вокзала находится пьяная женщина, которая не ориентируется в пространстве.
© DELFI / Karolina Pansevič

Полицейские нашли 66-летнюю женщину сидящей на полу. Женщина рассказала, что приехала в Шяуляй на похороны. Женщина говорила невнятно, сама не могла встать на ноги, на проблемы со здоровьем не жаловалась.

Полицейские задержали женщину за нарушение общественного порядка, посадили в автомобиль VW Transporter и повезли в комиссариат на ул. Пурену. Открыв автомобиль, полицейские обнаружили, что задержанная не дышит и не двигается. Женщине стали делать искусственное дыхание и массаж сердца, вызвали врачей. Несмотря на все усилия, спасти женщину не удалось.

Полиция расследует причину смерти женщины. Полиция уточняет обстоятельства задержания женщины.

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