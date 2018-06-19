Специалисты Налоговой инспекции Паневежского округа, проверяя полученную по телефону доверия 1882 информацию, обнаружили на одной из АЗС в Паневежском округе 600 единиц различного алкоголя без документов, подтверждающих легальность его приобретения. Это первый подобный случай в Паневежском округе с тех пор, как в 2016 году в Литве запретили продажу алкоголя на АЗС.
Degalinėje – alkoholio arsenalas
© VMI

Инспекторы провели поправку, получив информацию о том, что на АЗС могут вести "черную" бухгалтерию и не учитывают доходы от продажи горючего (клиентам не дают чеки). Такие нарушения не были установлены. Однако внимание инспекторов привлекло подсобное помещение - попасть туда удалось не сразу, поскольку оператор не соглашался открыть дверь.

"Попав в подсобку, инспекторы поняли, почему их не впускали. Они увидели целый арсенал алкоголя - пива, бренди, вина, сидра, водки, алкогольных коктейлей - в различной таре. Всего около 600 единиц. Судя по дате производства все напитки были приобретены недавно, это не могут быть остатки товаров с тех пор, как на АЗС запретили продавать алкоголь. С какой целью на АЗС хранили этот алкоголь, можно лишь гадать, но такое "хранение" - нарушение закона",- сказал начальник Паневежского отдела ГНИ Алдас Скварнавичюс.

Компании и ее главе грозит штраф в размере почти 6000 евро.

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