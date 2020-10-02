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1 октября, в 13.13 ч., в Вильнюсе, на ул. Няужмирштолю, во дворе дома, было обнаружено тело сотрудника полиции (1973 г.р.). На теле зафиксированы множественные повреждения.
Накануне Дня полиции в Вильнюсе обнаружено тело полицейского
© DELFI / Tomas Vinickas

Подозревают, что мужчина спрыгнул с балкона своей квартиры.

Мужчина прослужил в полиции 25 лет. Обстоятельства смерти выясняются.

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