Накануне Дня полиции в Вильнюсе обнаружено тело полицейского

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1 октября, в 13.13 ч., в Вильнюсе, на ул. Няужмирштолю, во дворе дома, было обнаружено тело сотрудника полиции (1973 г.р.). На теле зафиксированы множественные повреждения.