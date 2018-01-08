7 января вечером Тельшяйская полиция получила сообщение о том, что пропала 23-летняя Ева Монтвидайте (1994 г.р.). У девушки диагностирована умственная отсталость. Полиция просила о помощи в поисках девушки.
В понедельник ее нашли в Вильнюсе, куда она по собственному желанию уехала со своим другом. Поиски пропавшей были прекращены.
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