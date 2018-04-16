15 апреля, в 12.45 ч., в Плунгесском районе, на 56-м км дороге Мажейкяй-Плунге-Таураге, был обнаружен в кювете автомобиль Audi 80. Под автомобилем было обнаружено тело владельца (1947 г.р.).
© DELFI / Ainis Gurevičius

Обстоятельства происшествия выясняются.

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