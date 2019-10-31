28 октября нашелся 43-летний Арвидас Навицкас из Юрбаркаса, которого близкие искали с 24 октября, пишет издание Šviesa.

Польский портал zycie.pila.pl сообщил, что его автомобиль остановила полиция, получив сообщение о том, что водитель автотрала Mercedes-Benz может быть пьян.

В организме Навицкаса было больше двух промилле. Но это было лишь началом неприятностей.

Польские СМИ сообщают, что Навицкас пытался подкупить польских полицейских, давал им взятку в размере 150 евро.

Полиция проверила и автомобили, которые вез Навицкас.

Выяснилось, что один из них - Porsche Cayenne, возможно, был угнан. Оценив все обстоятельства, полиция задержала водителя.

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По данным польских СМИ, мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что исчезновение Навицкаса обеспокоило его близких.

28 октября к поискам подключилось и посольство Литвы в Польше. Она и выяснила, где находится гражданин Литвы.

Близкие Навицкаса сказали, что он вряд ли знал о том, что один из автомобилей может быть угнан.

Семья Навицкаса и полиция благодарит общество за помощь.

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