Позже сообщили, что ребенка нашли. Выяснилось, что он устал играть, вернулся домой и, спрятавшись, заснул. По предварительным данным, он проспал около 3 часов.
27 июля, в 16.03 ч., поступило сообщение о том, что в Шальчининкском районе, в Эйшишкес пропал малолетний ребенок.
Его искали три экипажа полиции и два кинолога с собаками, об исчезновении ребенка информировали и пограничников.
По предварительным данным, ребенок пропал, когда играл с другими детьми в прятки.
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