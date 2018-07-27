Вильнюсская полиция информировала, что в Шальчининкском районе, в Эйшишкес пропал ребенок 2016 г.р. Полиция искала пропавшего.
© DELFI / Lukas Bartkus

Позже сообщили, что ребенка нашли. Выяснилось, что он устал играть, вернулся домой и, спрятавшись, заснул. По предварительным данным, он проспал около 3 часов.

27 июля, в 16.03 ч., поступило сообщение о том, что в Шальчининкском районе, в Эйшишкес пропал малолетний ребенок.

Его искали три экипажа полиции и два кинолога с собаками, об исчезновении ребенка информировали и пограничников.

По предварительным данным, ребенок пропал, когда играл с другими детьми в прятки.

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