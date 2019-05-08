"Ясновидящей" Роксандре, которая "унаследовала силу белой магии", не удалось избежать наказания ‒ Вильнюсский участковый суд приговорил гражданку Румынии Мирелу Фрасинеану к 8 годам лишения свободы за мошенничество и за то, что она обманным путем выманила у жителей имущество на сумму больше 693 000 евро.
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Криминалисты задержали Фрасинеану (1983 г.р.) в 2018 году. Ее подозревали в том, что она и ее сообщники (переводчики из Молдовы) в 2017-2018 гг., манипулируя психикой клиентов, запугивая их предстоящими несчастьями, выманивали у них деньги. Кроме того, "ясновидящая" в обмен на обещание умножить имущество одного предпринимателя, выманила у него больше 0,5 млн. евро.

Расследовать дело было нелегко, поскольку "ясновидящая" приезжала в Литву ненадолго и всякий раз останавливалась в разных городах. На короткое время арендовала разные квартиры, меняла телефонные номера. В местных газетах она рекламировалась как ясновидящая Роксандра, обещала помощь в разных проблемных ситуациях (лечение болезней, возвращение возлюбленных, улучшение бизнеса).

Криминалисты установили, что стоимость первого сеанса магии составляла 50 евро, затем цена росла – добавлялись нули. Некоторые пострадавшие, чтобы оплатить услуги "ясновидящей" брали кредиты в банке, другие даже планировали продать недвижимость, чтобы расплатиться за ее услуги. Полиция установила пострадавших, однако часть их верила в пророчества "ясновидящей" и отказалась писать заявление, боясь, что пророчество не сбудется.

Полиции удалось доказать вину мошенницы и передать дело на рассмотрение в суд. 6 мая суд приговорил ее к 8 годам лишения свободы.

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