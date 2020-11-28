Наглые воры выламывают сейфы даже из стен

Кражи были совершены, когда хозяев не было дома. Самый большой ущерб был нанесен жителям Каркле.

5 ноября из дома украли различные ювелирные изделия, 4 пары часов и документы. Все это хранилось в сейфе. Выяснилось, что нанесен ущерб на сумму 80 000 евро.

19 октября обокрали клайпедчан. В жилой дом воры проникли через окно. Людей в доме не было. Нанесен ущерб на сумму 30 000 евро - украдены деньги и украшения.

"Пока еще ведется расследование, не исключено, что за хозяевами следили. Полиция напоминает жителям, которые хранят дома много денег или ценные вещи - важно оборудовать сигнализацию и не забывать включать ее", – сказала представитель ГКП Клайпедского округа Андромеда Грауслене.

Последняя кража была совершена 25 ноября. В дом женщины воры проникли днем. Они вынесли из дома сейф. По словам хозяйки, ценных вещей в сейфе не было. Из дома, кроме того, унесли коллекционные наручные часы.

"Имущество было застраховано. Дом находится рядом с другими. Полиция выясняет обстоятельства происшествия", – сказала представитель полиции Грета Кесминайте.