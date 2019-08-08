Начато расследование в связи с гибелью годовалого ребенка в Вильнюсе. Напомним, что 7 августа ребенок выпал из окна на шестом этаже. О том, что начато расследование BNS информировал представитель столичной полиции Томас Браженас.
© DELFI / Ainis Gurevičius

Расследуют факт лишения жизни по неосторожности.

Годовалый ребенок в среду вечером выпал из окна на ул. Тускулену. Малыш находился дома с няней.

Няне (1960 г.р.) потребовалась помощь врачей, она сильно испугалась.

Ребенок выпал из окна гостиной на 6-м этаже.

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