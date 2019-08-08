Начато расследование в связи с гибелью годовалого ребенка в Вильнюсе

Скопировать ссылку Начато расследование в связи с гибелью годовалого ребенка в Вильнюсе

Начато расследование в связи с гибелью годовалого ребенка в Вильнюсе. Напомним, что 7 августа ребенок выпал из окна на шестом этаже. О том, что начато расследование BNS информировал представитель столичной полиции Томас Браженас.