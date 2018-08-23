На Жверинасе горело еще одно заброшенное здание

В четверг ночью, в 3.47 ч., поступило сообщение о пожаре в Вильнюсе, на Жверинасе, на ул. Селю, 2. Открытым пламенем горел двухэтажный деревянный дом.