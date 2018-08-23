В четверг ночью, в 3.47 ч., поступило сообщение о пожаре в Вильнюсе, на Жверинасе, на ул. Селю, 2. Открытым пламенем горел двухэтажный деревянный дом.


Пожар тушили пять автоцистерн. В 4.18 ч. пожар был локализован. Сгорела крыша и выгорел второй этаж дома.

DELFI благодарит читателей за видео.

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