Один дом двухэтажный с мансардой деревянный, другой - одноэтажный с мансардой. Оба здания стоят пустые. Нет никаких сомнений, что их подожгли намеренно. Очевидец рассказал полиции о том, что дома подожгли подростки, их было примерно 5 человек. Пока пожарные боролись с огнем, полиция искала подозреваемых.

По словам очевидца, среди подростков, выбегавших из домов были и девочки. Полиция быстро задержала одного подозреваемого 16-летнего юношу. Около 17.45 ч. был задержан еще один подозреваемый. Очевидец их опознал.

Полиция предполагает, что подозреваемые вскоре назовут и имена других членов компании, участвовавших в поджоге. Нанесенный подростками ущерб придется возместить их родителям.

А ущерб может быть огромным. Дом по адресу ул. Селю, 2, представляет собой культурную ценность. На минувшей неделе Вильнюсская мэрия объявила аукцион по продаже одной из мансардных квартир этого дома. Начальная цена квартиры 100 400 евро.