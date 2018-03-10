Мужчина работал подсобным работником в цеху аммиачной селитры. Это был его первый рабочий день после болезни.

Коллеги нашли его в подсобном помещении, в проходе.

Ему еще пытались оказывать первую помощь, вызвали скорую. Однако врачам не удалось привести мужчину в сознание.

Обстоятельства происшествия расследует полиция и специальная комиссия из работников завода.

Причину смерти должны установить судмедэксперты.

Скончавшийся мужчина проработал на заводе 15 лет.