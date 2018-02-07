Сообщалось, что пострадали три человека. Сообщение подтвердилось. Одну из пострадавших женщин из машины освободили спасатели.
По предварительным данным, водитель не справилась с управлением, и BMW врезался в два столба боком и задней частью, затем отскочил обратно на проезжую часть. По данным полиции, в автомобиле ехали ве девушки и молодой человек.
Водитель (1996 г.р.) была зажата в автомобиле.
Подозревают, что люди, находившиеся в BMW, были пьяны. И молодых женщин и молодого человека врачи скорой помощи увезли в больницу. Там водителя проверят на трезвость (на месте происшествия от нее чувствовался запах алкоголя).
Ночь на среду в Вильнюсе была несчастливой для водителей BMW: за ночь с дороги съехали 4 автомобиля этой марки.
До ДТП на Западной объездной дороге произошли еще три ДТП с участием BMW. Во время этих ДТП люди не пострадали. Около 23.20 ч. на окраине Вильнюса BMW съехал с дороги, когда ехал в сторону Бездониса.
В полночь BMW съехал с дороги на ул. Бальжё.
В 5.45 ч. в полицию сообщили о том, что во время обгона с дороги съехал BMW на ул. Титнаго.
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