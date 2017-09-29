На взморье спасали упавшего с Голландского колпака юношу

28 сентября, в 17.15 ч. пожарные-спасатели получили сообщение о том, что в Клайпедском районе, в деревне Каркле, с Голландского колпака (высота около 20 м) при неясных обстоятельствах упал человек.
Пострадавший (1997 г.р.) был в сознании. Спасатели на носилках пронесли его 300 м вдоль пляжа, потом по лестнице подняли наверх и передали врачам скорой помощи.
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