На взморье спасали упавшего с Голландского колпака юношу

28 сентября, в 17.15 ч. пожарные-спасатели получили сообщение о том, что в Клайпедском районе, в деревне Каркле, с Голландского колпака (высота около 20 м) при неясных обстоятельствах упал человек.