О ДТП сообщили в 14.19 ч.
Звонивший сказал, что на Via Baltica, на пути в сторону Масквитишкяй столкнулись грузовик и мотоцикл.
Мотоциклист скончался на месте, второй ехавший с ним мальчик с места происшествия убежал.
По предварительным данным, мотоциклист выехал со второстепенной дороги и не пропустил ехавший по главной дороге грузовик.
В Вильнюсе во время пожара в многоквартирном доме пострадали жители (8)
13 апреля, в 09.25 ч. По Единому номеру помощи 112 поступило...
В Клайпедской больнице родился совершенно пьяный младенец (19)
В Клайпедской университетской больнице в реанимацию...
В Шяуляй водитель сбежал с места происшествия, оставив пострадавшего пассажира (2)
Литовская дорожная полиция информирует, что в Шяуляй...
TOP новостей
Домашний сервис: сколько стоят услуги домработницы (12)
В Литве уже не первый год работают компании,...
Юозайтис: я не даю жене работать, ее дело - дети (124)
Среди девяти кандидатов в президенты Литвы самое...
Погода: с каждым днем будет становиться все теплее (3)
В ближайшие дни на погоду в Литве будет влиять...
Глава СОГГ: задержанные контрабандные сигареты будут храниться всего в двух местах (24)
После того как из Варенского подразделения Службы...
Грибники собирают первые грибы, но немногие знают об опасности (3)
В Литве пробуждается природа, распускаются первые...