О ДТП сообщили в 14.19 ч.

Звонивший сказал, что на Via Baltica, на пути в сторону Масквитишкяй столкнулись грузовик и мотоцикл.

Мотоциклист скончался на месте, второй ехавший с ним мальчик с места происшествия убежал.

По предварительным данным, мотоциклист выехал со второстепенной дороги и не пропустил ехавший по главной дороге грузовик.