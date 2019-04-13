В Паневежском районе 13-летний подросток (2006 г.р.) на мотоцикле для кросса погиб в результате столкновения с грузовиком. Полиция указала, что ДТП произошло около Масквитишкяй.
Via Baltica kelias
© DELFI

О ДТП сообщили в 14.19 ч.

Звонивший сказал, что на Via Baltica, на пути в сторону Масквитишкяй столкнулись грузовик и мотоцикл.

Мотоциклист скончался на месте, второй ехавший с ним мальчик с места происшествия убежал.

По предварительным данным, мотоциклист выехал со второстепенной дороги и не пропустил ехавший по главной дороге грузовик.

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