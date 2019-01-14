

Люди в ДТП не пострадали. Однако в прицепе было ядовитое вещество, класса R39. По данным полиции, цистерна не повреждена.

14 января из перевернувшегося тягача начали перекачку вещества, всего в цистерне 24 тонны ядовитого вещества.

Поскольку в процессе участвует техника, пришлось закрыть одну полосу на дороге Via Baltica.