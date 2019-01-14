Департамент полиции 13 января вечером информировал, что в 15.50 ч. на дороге Каунас-Мариямполе, у деревни Топялишкяй съехал с дороги и перевернулся тягач Scania, которым управлял гражданин Латвии (1965 г.р.).
© Lietuvos automobilininkų sąjunga


Люди в ДТП не пострадали. Однако в прицепе было ядовитое вещество, класса R39. По данным полиции, цистерна не повреждена.

14 января из перевернувшегося тягача начали перекачку вещества, всего в цистерне 24 тонны ядовитого вещества.

Поскольку в процессе участвует техника, пришлось закрыть одну полосу на дороге Via Baltica.

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