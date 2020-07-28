На ведущей к дому президента дороге в Вильнюсе звучали выстрелы

По предварительным данным, трактор стриг траву, зацепил висевшие боеприпасы, завернутые в тряпку, и они выстрелил. Люди не пострадали.

Полиция выясняет обстоятельства.

Водитель трактора говорит, что он косил там траву около месяца назад и боеприпасов там не было.

Прибывшие струдники полиции обнаружили девять различных патронов, завернутых в тряпку.

Президента в то время не было дома. В 14.15 был введен план "Щит".