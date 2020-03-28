На трассе А1 загорелась фура, сгорели несколько сотен кур

В результате происшествия сгорели несколько сотен живых кур.

По данным пожарно-спасательного департамента, большую часть кур была спасена.

"По предварительным данным, сгорели около 200-300 кур, а перевозилось около 4000", - сказал BNS начальник отдела координации ситуаций Конрадас Лекис.

В Общем центре помощи об инциденте сообщили в 12.25, пожар был потушен в 12.53.

По словам пожарных, фура с живыми курицами горела открытым пламенем, причина пожара выясняется.