На трассе А1 загорелась фура, сгорели несколько сотен кур

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В субботу стало известно, что на трассе А1 в деревне Антакальнис в муниципалитете Кайшядорис загорелась фура с живыми курами.
В результате происшествия сгорели несколько сотен живых кур.
По данным пожарно-спасательного департамента, большую часть кур была спасена.
"По предварительным данным, сгорели около 200-300 кур, а перевозилось около 4000", - сказал BNS начальник отдела координации ситуаций Конрадас Лекис.
В Общем центре помощи об инциденте сообщили в 12.25, пожар был потушен в 12.53.
По словам пожарных, фура с живыми курицами горела открытым пламенем, причина пожара выясняется.
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