На территории вильнюсской школы снова обнаружен снаряд

13 марта, в 9.02 ч. в Вильнюсе, на ул. Казлишкю, во дворе гимназии Св. Христофора, строители, которые устанавливают забор, снова обнаружили напоминающий снаряд предмет.
Введен план "Щит".
DELFI напоминает, что 12 марта на территории этой гимназии строители обнаружили первый снаряд. по предварительным данным, это был фрагмент минометной мины времен Второй мировой войны.
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