на территории Калварийской мэрии у мужчины застрелили овцу

Скопировать ссылку на территории Калварийской мэрии у мужчины застрелили овцу

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5 июля поступило сообщение о том, что около 12 ч. в дер. Смальценай (Калварийская мэрия) на территории, принадлежащий мужчине 1964 г.р. были украдены 4 овцы, а одна, вероятно, застрелена (огнестрельная рана на шее).