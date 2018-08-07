На ферме в Акменском районе Литвы, принадлежащей крупнейшему в стране свиноводу датского капитала Idavang, выявлена вспышка африканской чумы свиней (АЧС) - на ферме выращиваются 19,5 тыс. свиней, сообщила Литовская продовольственно-ветеринарная служба.
Служба отмечает, что на ферме было проведено срочное расследование, поскольку за последние три дня был падеж 24 свиней.
По причине вспышке АЧС все выращиваемые на ферме свиньи будут умерщвлены.
Зарегистрированные (2) Анонимные (22)
Полиция Испании задержала членов "русской мафии". Один из них проживал в Литве (7)
Испанская полиция распространила видео задержания в...
В Вильнюсе у комиссариата автомобиль сбил криминалистку (13)
Во вторник рано утром, в 7.20 ч., в Вильнюсе, на ул. Биржялё...
Полиция ищет мальчика: родители в неведении третьи сутки (1)
Полицейский комиссариат города Казлу-Руда начал...
Задержан муж Сандры Графининой, дело об исчезновении переквалифицировано в убийство (4)
В субботу, 4 августа, в Шяуляй полиция задержала...
Во время рейда на выходных Вильнюсская дорожная полиция задержала "сына президента России" (29)
В ночь с пятницы на субботу Вильнюсская дорожная...
TOP новостей
Ученые допускают повышение глобальной температуры на 5 градусов (12)
Согласно исследованию, средняя глобальная температура...
Безжалостная реальность: в некоторые здания мамам с колясками войти невозможно (8)
Жительница Вильнюса Индре недавно на своей странице в...
Премьер Литвы: реклама Вильнюса как "Европейской точки G" не нарушает норм (30)
Премьер-министр Саулюс Сквернялис говорит, что...
Среди арестованных в США по обвинению в мошенничестве россиян – Станислав Лисицкий, известный также как Гедрюс Гирнюс (20)
ФБР задержало четырех россиян, проходящих по делу о...
Визит Папы Римского: расходы на сцены, охрану и призывы к Церкви раскрыть сметы (15)
Литовские власти и Католическая церковь пытаются...