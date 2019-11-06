Сообщение о пожаре поступило в 10.34 ч.
По данным Департамента пожарной безопасности, горит участок площадью 10 кв. м. Самая большая проблема - очаг возгорания находится на глубине 4 метров.
На месте работают 5 автоцистерн.
В 13.32 ч. пожар был локализован.
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