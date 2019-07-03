На стройке в Вильнюсе пострадал рабочий

3 июля в Вильнюсе врачи и полиция получили сообщение о пострадавшем на стройке рабочем.
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3 июля, в 15.51 ч. по Единому номеру помощи поступило сообщение о том, что в Вильнюсе, на стройке на ул. Лаздинелю, с третьего этажа строящегося дома выпал человек.

Пострадал 25-летний рабочий. Врачи увезли его в больницу.

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