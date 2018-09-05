Состояние обоих пострадавших очень тяжелое - они получили травмы головы, ног и т.д.

Заявления представителя компании (зарегистрирована в Вильнюсе), которая работает на этом объекте, вызвали подозрения у полиции. Сначала он сказал, что пострадавшие - работники его компании. А потом он стал утверждать, что не знаком с ними и не знает, что они делали на стройке.