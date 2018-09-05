4 сентября, в 11.40 ч., в Вильнюсе, на ул. A.Коелавичаус, на стройке, в результате обвала стены серьезно пострадали два гражданина Украины (1967 и 1968 г.). Установлен диагноз - политравма. Оба они доставлены в больницу.
© DELFI / Andrius Ufartas

Состояние обоих пострадавших очень тяжелое - они получили травмы головы, ног и т.д.

Заявления представителя компании (зарегистрирована в Вильнюсе), которая работает на этом объекте, вызвали подозрения у полиции. Сначала он сказал, что пострадавшие - работники его компании. А потом он стал утверждать, что не знаком с ними и не знает, что они делали на стройке.

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