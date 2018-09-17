Поезд выехал из белорусской столицы в 7.25. На станции Гудогай всех пассажиров вывели на улицу. Найденный в ходе осмотра предмет, сообщили в Госпогранкомитете, опасности не представляет.

Спустя два с половиной часа поезд продолжил путь по маршруту.

Как сообщают очевидцы, причиной инцидента стало обнаружение в поезде коробки с торчащим из нее проводом, якобы тайника для нелегального провоза сигарет.

Примечательно, что в этом поезде в Вильнюс направлялась журналистка Ольга Чайчиц. За сотрудничество с телеканалом "Белсат" власти многократно ее штрафовали. Так, с начала текущего года на Чайчиц наложено 10 штрафов на общую сумму 8 тысяч 330 рублей.

Сегодняшним поездом она ехала в Вильнюс, из аэропорта которого должна была улететь для встреч с представителями организации "Репортеры без границ" и парламентариями в Париже, а затем — Европарламента и Еврокомиссии в Брюсселе, чтобы рассказать о ситуации со СМИ в Беларуси. На нее ранее были наложены ограничения на выезд из Беларуси, которые сняты после вмешательства юридической службы Белорусской ассоциации журналистов.