17-летняя девушка 26 мая ночью была жестоко избита, а позже её пытались изнасиловать. Девушку вскоре доставили в Каунасскую клинику.

Несмотря на то, что в среду девушку выписывают из клиники, её лечение будет продолжаться в реабилитационном учреждении. На прошчелюсти. Медики металлическими пластинками в двух местах скрепили сломанную челюсть.

Проводивший лечение девушки врач из отдела челюстно-лицевой хирургии доктор Марюс Лекетас заявляет, что этот случай исключительный.

"Нижняя челюсть сломана в 2 местах – это исключительный случай, поскольку двойной перелом нижней челюсти встречается достаточно редко. Когда она попала в клинику, ее поместили в детскую реанимацию. За её состоянием наблюдали и в подходящее время выполнили операцию. Операция прошла очень хорошо. Разрезов на лице не было, поэтому шрамов на лице не останется. В данное время дополнительно никаких операций не планируется. Надеюсь, что их и не понадобится. Будут ли последствия, зависит от того, как срастутся кости. Я считаю, что все будет хорошо и пластических операций не понадобится", – заявил М. Лекетас.

После града ударов девушка лишилась одного зуба, восстановить его планируют через полгода. Еще несколько были сдвинуты со своего места, однако медики установили, что они заживут и будут далее выполнять свои функции. Девушке назначили реабилитацию продолжительностью в месяц.

Отец девушки: она защищалась, а её били

Отец девушки заявил, что дочь чувствует себя немного лучше, однако домой пока что не вернется.

"Из клиники мы отправимся прямо в реабилитацию", – заявил отец.

Девушка пока что с особой неохотой говорит о ходе трагического вечера. Отец отметил, что девушка пробовала защищаться.

"Она кричала и просила о помощи, сопротивлялась, а нападающий угрожал убить", – рассказал отец.

Несмотря на то,что девушка пока что в ходе досудебного расследования не была опрошена, она подтвердила, что подозреваемый установлен правильно.

Из-за перенесенных увечий девушку в ходе досудебного расследования ещё не опросили.

"Девушку еще не опросили, поскольку ей до сих пор трудно говорить, а её психологическое состояние ещё не нормализовалось", – заявил адвокат М. Василяускас.

Эксперты судебной медицины констатировали у девушки легкое нарушение здоровья, однако это решение ещё может измениться.

"31 мая был получен вывод, в котором говорится,что в данное время причиненные девушки увечья могут квалифицироваться как не тяжёлые. Подчеркиваем, что это может измениться, поскольку окончательный вывод предоставит эксперт судебной медицины, когда лечение будет завершено. Будет окончательная оценка, а сейчас получен вывод, что повреждения не тяжёлые. Кроме этого, квалификация между "несложные" и "незначительные" очень большая", – сказала Игне Ротаутайте-Пукене, старший специалист отдела коммуникаций Генеральной прокуратуры Литвы.

За не тяжёлые нарушения здоровья (Ст. 138 УК) грозит лишение свободы до 5 лет.

Между тем за причинение незначительного нарушения здоровья (Ст. 140 УК) может грозить максимум 2 года лишения свободы.

В воскресенье девушку посетил избранный президент Литвы Гитанас Науседа.

Праздник закончился ужасным обвинением

DELFI напоминает,что 25 мая окончившие 10 класс ученики завершение учебного года отметили в усадьбе агротуризма. Вначале все проходило гладко, за несовершеннолетних был ответственным один совершеннолетний.

Дела стали идти хуже, когда в усадьбу приехали парни, которых пригласили празднующие девушки.

В конце-концов утром 26 мая, около 4:37, полиция получила сообщение, что в усадьбе агротуризма нетрезвый несовершеннолетний (2001 г. р.), применяя физическое насилие, попытался изнасиловать несовершеннолетнюю (2002 г. р.).

У молодого человека установлена степень опьянения 1,12 промилле. Во время следствия выяснилось, что молодой человек является сыном политика Юрбаркаса. По сведениям DELFI, он вину отрицает, jднако опроса свидетелей хватило, чтобы ему были выдвинуты обвинения согласно ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Литвы.