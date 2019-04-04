Немецкий портал rbb24.de сообщает, что ДТП произошло в среду в первой половине дня в нескольких десятках километров на восток от Берлина – столкнулись 4 фуры, пострадал 1 человек.
Представитель Girteka Logistics Неринга Римшелене подтвердила BNS, что пострадавший - водитель их компании, однако его гражданство не указала.
"Фура Girteka Logistics, которая везла металлические профили из России в Германию, попала в ДТП. В результате ДТП пострадал водитель, он находится в больнице. Ему оказывают всю необходимую помощь", – сказала Римшелене.
Полиция рассказала порталу rbb24.de, что водитель тягача с полуприцепом не заметил затор и врезался в стоявшую на перекрестке фуру.
В результате были повреждены стоявшие перед ней автовоз и бензовоз. На видео, размещенном на немецком портале, видно, что виновник ДТП - водитель компании Girteka Logistics.
Движение на дороге было остановлено на 6 часов.
Во время ДТП из бензовоза произошла утечка горючего.
По предварительным данным, в результате ДТП был нанесен ущерб на сумму 200 000 евро.
Представители Girteka Logistics сказали, что сотрудничают с немецкой правоохраной и помогают в расследовании.
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