ДТП произошло около Палуксниского аэродрома. На скользкой дороге машину VW Sharan бросило в сторону, он выехал на встречную полосу и столкнулся со Škoda, на которой ехали сотрудники Военной полиции.

Люди в ДТП не пострадали. Однако оба автомобиля после столкновения сами с места происшествия уехать не могли.