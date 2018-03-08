ДТП произошло около Палуксниского аэродрома. На скользкой дороге машину VW Sharan бросило в сторону, он выехал на встречную полосу и столкнулся со Škoda, на которой ехали сотрудники Военной полиции.
Люди в ДТП не пострадали. Однако оба автомобиля после столкновения сами с места происшествия уехать не могли.
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