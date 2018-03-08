8 марта в обеденное время в ДТП в Тракайском районе, на дороге Вильнюс-Друскининкай, попал автомобиль Военной полиции Škoda Octavia и легковой автомобиль VW Sharan.
© DELFI / Orestas Gurevičius

ДТП произошло около Палуксниского аэродрома. На скользкой дороге машину VW Sharan бросило в сторону, он выехал на встречную полосу и столкнулся со Škoda, на которой ехали сотрудники Военной полиции.

Люди в ДТП не пострадали. Однако оба автомобиля после столкновения сами с места происшествия уехать не могли.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

ЧП и криминал

Возле границы с Литвой обнаружили плантацию марихуаны (4)

Налоговая и таможенная полиция Службы госдоходов (СГД)...

В Вильнюсе пропала женщина с ребенком, мальчику грозит опасность (1)

Второй комиссариат Вильнюсской полиции разыскивает...

На скользкой дороге в ДТП попали сотрудники Военной полиции (5)

8 марта в обеденное время в ДТП в Тракайском районе, на...

Клайпедчанин продавал кокаин в казино (3)

Полиция Клайпедского округа завершила расследование...

Трагедия в Вильнюсском районе: два человека погибли (18)

Департамент полиции информирует, что в Вильнюсском...

TOP новостей

В каких районах Вильнюса сложнее всего продать недвижимость (3)

Самые популярные районы Вильнюса сейчас переживают...

Обвиненный в ненадлежащем сексуальном поведении политик обратится в прокуратуру Литвы (10)

Обвиненный в неподобающем сексуальном поведении член...

Организаторы шествия: перемены уже на пороге (16)

В шествии за права женщин, которое состоялось в...

Департамент статистики рассказал, на сколько выросли цены (33)

Цены в Литве в феврале этого, по сравнению с февралем...

Бывшая школьница о Маяускасе: все знали, что посиделки продолжаются у него в квартире (12)

Жительница Вильнюса Милда Гардаускайте участвовала в...