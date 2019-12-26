25 декабря, в 17.28 ч., в Гарляве, на ул. Аукштои, в доме было обнаружено тело женщины (1952 г.р.) со следами насилия.

Полиция информировала DELFI, что были задержаны двое подозреваемых в убийстве.

Обстоятельства происшествия выясняются.