25 декабря, в 17.28 ч., в Гарляве, на ул. Аукштои, в доме было обнаружено тело женщины (1952 г.р.) со следами насилия.
Полиция информировала DELFI, что были задержаны двое подозреваемых в убийстве.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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