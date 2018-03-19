На рабочем месте застали пьяного оператора АЗС

18 марта, в 19 ч., экипаж дорожной полиции остановила на АЗС на проспекте Тайкос, чтобы вымыть служебный автомобиль. Когда они стояли в очереди, подозрения вызвало поведение оператора АЗС, которая с трудом выбивала кассовые чеки.