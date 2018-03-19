18 марта, в 19 ч., экипаж дорожной полиции остановила на АЗС на проспекте Тайкос, чтобы вымыть служебный автомобиль. Когда они стояли в очереди, подозрения вызвало поведение оператора АЗС, которая с трудом выбивала кассовые чеки.
Полицейские заподозрили, что женщина пьяна, они проверили ее на трезвость. Алкотестер показал 2,89 промилле.
Был составлен протокол об административном нарушении, пьяную работницу сменила ее трезвая коллега, об инциденте информировали работодателя.
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