На празднике урожая в Тельшяй отличились мужчины из культурного центра и социальный работник

5 октября, в 11.10 ч., в Тельшяй, на Рыночной площади, во время публичного мероприятия, в Неваренском павильоне, у мужчины (1958 г.р.) изъяли 3 полные литровые бутылки, начатую литровую бутылку, и одну двухлитровую бутылку с жидкостью прозрачного цвета, обладающей специфическим запахом самогона.

В отношении этого мужчины и еще одного мужчины (1958 г.р.) был составлен протокол за приобретение самогона.

Оба подозреваемых - работники Неваренского культурного центра.

Кроме того, во время этого же мероприятия в Вешвенском павильоне у женщины (1972 г.р.), которая является социальным работником, обнаружили 0,2 самогона (бутылка в виде лампочки).