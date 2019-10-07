На празднике урожая в Тельшяй отличились мужчины из культурного центра и социальный работник

5 октября, в 11.10 ч., в Тельшяй, на Рыночной площади, во время публичного мероприятия, в Неваренском павильоне, у мужчины (1958 г.р.) изъяли 3 полные литровые бутылки, начатую литровую бутылку, и одну двухлитровую бутылку с жидкостью прозрачного цвета, обладающей специфическим запахом самогона.
В отношении этого мужчины и еще одного мужчины (1958 г.р.) был составлен протокол за приобретение самогона.
Оба подозреваемых - работники Неваренского культурного центра.
Кроме того, во время этого же мероприятия в Вешвенском павильоне у женщины (1972 г.р.), которая является социальным работником, обнаружили 0,2 самогона (бутылка в виде лампочки).
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