11 мая, в 21.10 ч., в Зарасайском районе, в деревне Кукляй, после того как потушили горевший жилой дом на пожарище обнаружили обгоревшее тело убитой женщины (1959 г.р.).
Подозревают поджог. Подозреваемого (1959 г.р.) закрыли в КПЗ. Начато расследование.
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На пожарище обнаружено тело убитой женщины
11 мая, в 21.10 ч., в Зарасайском районе, в деревне Кукляй,...
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