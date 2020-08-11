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Полиция информировала, что на пляже в Паланге было обнаружено тело мужчины. Предполагают, что он утонул.
На пляже в Паланге обнаружено тело мужчины
© DELFI / Karolina Pansevič

10 августа, в 17.33 ч., на пляже у Немирсеты, было обнаружено тело, вероятно, утонувшего, а потом выброшенного морем на берег молодого человека (1993 г.р.).

По предварительным данным, на теле следов насилия не обнаружено. Начато расследование.

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