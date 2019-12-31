На пешеходном переходе автомобиль сбил двоих человек: мужчина скончался, женщина в больнице

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Скопировать ссылку На пешеходном переходе автомобиль сбил двоих человек: мужчина скончался, женщина в больнице Ссылка скопирована

