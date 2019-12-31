30 декабря, в 17.35 ч., в Мариямполе, на ул. Витауто, автомобиль Honda Civic, которым управлял мужчина (1969 г.р.), сбил переходивших через дорогу на пешеходном переходе мужчину (1957 г.р.) и женщину (1961 г.р.).
Пострадавший мужчина скончался. Женщина была доставлена в больницу.
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