На перекрестке в Вильнюсе столкнулись полицейские автомобили

Драка в Старом городе произошла между двумя компаниями. Конфликт был зафиксирован камерами видеонаблюдения. По словам полиции, две группы (в одной - трое темнокожих, в другой - трое белых) начали конфликт после выхода из бара. Это случилось около 8.30. Вскоре словесный конфликт перерос в драку.
Несколько полицейских экипажей были срочно отправлены на место происшествия. Двое из них столкнулись на пересечении улиц Й. Басанавичяус и Швитригайлос.
Столкнулись два VW Transporter. По предварительной информации, фургон полиции проехал перекресток с включенным зеленым светофором, а фургон патрульной команды с сиреной и маяками выехал на перекресток с красным сигналом.
В результате аварии никто не пострадал.
Участников драки задержали и в участок отвезли другие экипажи.
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